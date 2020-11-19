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В Ростове живым нашли пропавшего 31-летнего мужчину

В Ростове живым нашли пропавшего 31-летнего мужчину
Пропавший в Ростове-на-Дону 31-летний мужчина найден живым. Андрея Калинина разыскивали три недели.

Как известно, мужчина ушел из дома 30 октября, и с тех пор так и не вернулся. На связь Андрей не выходил, и родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

Информация о том, что мужчину нашли, появилась 20 ноября. Где все это время находился Андрей и почему не выходил на связь, пока не известно. В настоящее время в обстоятельствах его исчезновения разбираются соответствующие органы.

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