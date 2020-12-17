Пропавшего в Ростове 43-летнего мужчину нашли живым

В Ростове нашли живым 43-летнего пропавшего мужчину. Олег Финенко не выходил на связь больше двух месяцев.Последний раз жителя донской столицы видели 14 октября. В тот день мужчина ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Друзья и родственники не знали, куда мог направиться Олег. В отчаянии они написали заявление в полицию, обратились за помощью к волонтерам и распространили в соцсетях ориентировку.19 декабря стало известно, что мужчина найден живым. О том, почему Олег Финенко не выходил на связь и где все это время находился, пока не известно.