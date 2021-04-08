На Дону живым нашли пропавшего 47-летнего мужчину
В Ростовской области пропавшего 47-летнего мужчину нашли живым. Сергей Лященко не выходил на связь с близкими больше суток.
Как сообщал Rostov.ru, житель села Самарского Азовского района ушел из дома утром 8 апреля. О том, куда он направляется, мужчина никому не сказал. Сергей не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Вечером 9 апреля Сергея Лященко нашли живым. Где находился мужчина и почему не выходил на связь с родственниками, пока не известно.