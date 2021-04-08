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На Дону живым нашли пропавшего 47-летнего мужчину

На Дону живым нашли пропавшего 47-летнего мужчину
В Ростовской области пропавшего 47-летнего мужчину нашли живым. Сергей Лященко не выходил на связь с близкими больше суток.

Как сообщал Rostov.ru, житель села Самарского Азовского района ушел из дома утром 8 апреля. О том, куда он направляется, мужчина никому не сказал. Сергей не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Вечером 9 апреля Сергея Лященко нашли живым. Где находился мужчина и почему не выходил на связь с родственниками, пока не известно.

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