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В Новочеркасске нашли живыми двух сбежавших подростков

В Новочеркасске нашли живыми двух сбежавших подростков
В Новочеркасске Ростовской области нашли живыми двух сбежавших подростков. Матвей Базавов и Дарина Москалец не выходили на связь больше суток.

В ночь на 29 августа пара влюбленных решили сбежать вместе из дома. Утром родители обнаружили, что их дети исчезли. Обеспокоенные родственники немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью. По всему городу были развешаны объявления о розыске пропавших 15-летних подростков.

Лишь вечером 30 августа стало известно, что молодых людей нашли живыми. Матвей и Дарина были переданы родителям.

Местонахождение подростков в течение этого времени не раскрывается.
Фото: соцести
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