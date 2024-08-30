В Новочеркасске нашли живыми двух сбежавших подростков
В Новочеркасске Ростовской области нашли живыми двух сбежавших подростков. Матвей Базавов и Дарина Москалец не выходили на связь больше суток.
В ночь на 29 августа пара влюбленных решили сбежать вместе из дома. Утром родители обнаружили, что их дети исчезли. Обеспокоенные родственники немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью. По всему городу были развешаны объявления о розыске пропавших 15-летних подростков.
Лишь вечером 30 августа стало известно, что молодых людей нашли живыми. Матвей и Дарина были переданы родителям.
Местонахождение подростков в течение этого времени не раскрывается.