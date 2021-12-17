В Ростовской области в лесополосе нашли мертвым 54-летнего фермера

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В Ростовской области 54-летний фермер уехал на охоту и умер. Трагедия произошла утром 19 декабря в хуторе Поцелуев Балокалитвинского района.По данным источника Rostov.ru, Николай С. уехал на своей машине на охоту. Однако ни вечером, ни утром следующего дня он назад не вернулся. Родные забили тревогу. Сын поехал на место, где должен был охотиться отец. Он нашел у дороги его авто, однако там никого не было.Николая нашли в лесополосе примерно в пяти километрах от места, где он оставил машину. Мужчина был уже мертв. Скорее всего, у него остановилось сердце, так как видимых признаков насилия на трупе обнаружено не было.Тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти.