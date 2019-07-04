Пропавшего неделю назад в Шахтах мужчину нашли мёртвым



Пожилого жителя Шахт, пропавшего неделю назад, нашли мёртвым. Тело пенсионера обнаружили 5 июля.



82-летний Владимир Литвинов пропал 28 июня. Около часа дня он вышел из своего дома на улице Баррикадной. Когда вскоре мужчина не вернулся, родные забили тревогу. Близкие обратились в полицию и к волонтёрам. Однако поиски не дали результатов.

- Труп мужчины обнаружен в водоёме, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – Признаков насильственной смерти на теле нет. По факту смерти жителя Шахт проводится проверка.



Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели пенсионера. Известно, что мужчина страдал от потери памяти.