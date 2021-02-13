Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пропавшего 58-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростовской области пропавшего 58-летнего мужчину нашли мертвым
В Зверево нашли тело пропавшего 58-летнего мужчины. Труп Алексея Мартынова обнаружили в районе, где он проживал.

Сын мужчины рассказал Rostov.ru, что тело отца нашли 15 февраля. Он не знает подробностей исчезновения и гибели отца. Скорее всего, Алексею стало плохо на улице, он упал и замерз. Точную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, мужчина ушел из дома в ночь на 9 февраля. Родные сразу забили тревогу: 58-летний мужчина не ориентировался в пространстве и запросто мог заблудиться. Близкие сразу же обратились за помощью в полицию и распространили в сети ориентировку. К поискам подключились волонтеры и СМИ, однако найти мужчину живым не представилось возможным.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.