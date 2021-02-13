В Ростовской области пропавшего 58-летнего мужчину нашли мертвым
В Зверево нашли тело пропавшего 58-летнего мужчины. Труп Алексея Мартынова обнаружили в районе, где он проживал.
Сын мужчины рассказал Rostov.ru, что тело отца нашли 15 февраля. Он не знает подробностей исчезновения и гибели отца. Скорее всего, Алексею стало плохо на улице, он упал и замерз. Точную причину смерти установит экспертиза.
Напомним, мужчина ушел из дома в ночь на 9 февраля. Родные сразу забили тревогу: 58-летний мужчина не ориентировался в пространстве и запросто мог заблудиться. Близкие сразу же обратились за помощью в полицию и распространили в сети ориентировку. К поискам подключились волонтеры и СМИ, однако найти мужчину живым не представилось возможным.