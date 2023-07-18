В Ростове парень забил до смерти своего родственника

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону парень забил своего родственника до смерти. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, 16 июля молодой человек выпивал вместе со своим 41-летним родственником в переулке Авиамоторном. В ходе беседы между ними завязалась словесная перепалка. 26-летний парень разозлился, набросился на собутыльника и нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела. Подонок избивал мужчину, пока тот не перестал подавать признаки жизни.Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе допроса он полностью признал свою вину.- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, допрашиваются свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, - добавили в СУ СК по Ростовской области.