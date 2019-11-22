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В Ростовской области водитель легковушки на трассе сбил мужчину, чинившего машину

В Ростовской области водитель легковушки на трассе сбил мужчину, чинившего машину
На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в Ростовской области водитель «ВАЗ-2109» насмерть сбил пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера 25 ноября.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулём «девятки» не заметил 61-летнего водителя, который чинил свой грузовик «Вольво». Легковушка сбила мужчину.
– От полученных травм пострадавший скончался, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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