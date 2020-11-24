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В Ростовской области водитель без прав сбил двух пешеходов

В Ростовской области водитель без прав сбил двух пешеходов
В Белой Калитве мужчина на легковушке скрылся с места ДТП. Авария случилась вечером 25 ноября в поселке Горняцком Белокалитвинского района.

На улице Новой неизвестный водитель сбил двух пешеходов - 28-летнего парня и 40-летнего мужчину. Они шли по краю проезжей части в попутном направлении движения авто, несмотря на то, что у дороги имеется обочина. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. В результате 40-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован, его товарищу была оказана разовая медицинская помощь.

После аварии был установлен и водитель, сбежавший с места ЧП. Им оказался 23-летний парень, который мало того, что управлял авто без прав, так еще уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Сейчас в отношении него составили новые протоколы.

Горе-водителю грозит уголовная ответственность.

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