Под Ростовом водитель фургона насмерть сбил водителя, чинившего свое авто на обочине

На трассе Ростовской области погиб 42-летний водитель. Происшествие произошло 29 марта примерно в 6.30.По предварительным данным, 51-летний мужчина за управлением фургона «Вольво» ехал по автодороге из Краснодара в сторону Аксая и задел стоящую у обочины отечественную легковушку ГАЗ 33023. В этот момент её шофёр ремонтировал колесо и не заметил движущиеся на него авто.Причины трагедии уточняются.