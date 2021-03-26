Под Ростовом водитель фургона насмерть сбил водителя, чинившего свое авто на обочине
На трассе Ростовской области погиб 42-летний водитель. Происшествие произошло 29 марта примерно в 6.30.
По предварительным данным, 51-летний мужчина за управлением фургона «Вольво» ехал по автодороге из Краснодара в сторону Аксая и задел стоящую у обочины отечественную легковушку ГАЗ 33023. В этот момент её шофёр ремонтировал колесо и не заметил движущиеся на него авто.
- Водитель иномарки сбил 42-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы несовместимые с жизнью и скончался месте ДТП, - сообщили в ГИБДД по региону.
Причины трагедии уточняются.