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Под Ростовом водитель фургона насмерть сбил водителя, чинившего свое авто на обочине

Под Ростовом водитель фургона насмерть сбил водителя, чинившего свое авто на обочине
На трассе Ростовской области погиб 42-летний водитель. Происшествие произошло 29 марта примерно в 6.30.

По предварительным данным, 51-летний мужчина за управлением фургона «Вольво» ехал по автодороге из Краснодара в сторону Аксая и задел стоящую у обочины отечественную легковушку ГАЗ 33023. В этот момент её шофёр ремонтировал колесо и не заметил движущиеся на него авто.

- Водитель иномарки сбил 42-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы несовместимые с жизнью и скончался месте ДТП, - сообщили в ГИБДД по региону.

Причины трагедии уточняются.

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