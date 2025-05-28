В Ростовской области летом введут ограничения для грузовиков весом более 26 тонн

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В Ростовской области с 1 июня будут введены ограничения для грузовиков весом более 26 тонн. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.Запрет на движение будет распространяться на автодорогу магистраль „Дон“ – хутор Сетраки – хутор Лозовой – хутор Артамошкин, расположенную в Чертковском районе. В министерстве уточнили, что для объезда этого участка можно использовать трассу М-4 «Дон».Действие ограничений прекратится 30 сентября.