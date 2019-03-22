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Летом в Ростовской области ограничат движение грузовиков

В Ростовской области с наступлением летнего сезона введут ограничение движения грузовиков.

Запрет будет действовать при температуре воздуха выше +32 градуса по данным Гидрометцентра.
- Ограничение вводится с 20 мая по 31 августа на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием, - пояснили в правительстве Ростовской области. – Меры касаются транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

Во время действия ограничения движение грузовиков разрешается с 22.00 до 10.00.

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