Летом в Ростовской области ограничат движение грузовиков

В Ростовской области с наступлением летнего сезона введут ограничение движения грузовиков.



Запрет будет действовать при температуре воздуха выше +32 градуса по данным Гидрометцентра.

- Ограничение вводится с 20 мая по 31 августа на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием, - пояснили в правительстве Ростовской области. – Меры касаются транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.



Во время действия ограничения движение грузовиков разрешается с 22.00 до 10.00.