На трассе Ростов — Ставрополь до конца года ограничили движение грузовиков



До конца года на участке трассы Ростов — Ставрополь будет ограничено движение грузовых автомобилей. Как 22 мая сообщили в областном правительстве, изменения связаны с аварийным состоянием дорог.



В связи с этим на трассе введут ограничение на движение крупногабаритного транспорта с нагрузкой более 20 тонн и с осевой нагрузкой до 9 тонн. Машины с указанными параметрами не смогут проехать от магистрали «Дон» до границы со Ставропольским краем вплоть до 31 декабря 2019 года.



Отмечается, что предусмотрен объезд указанного участка. Водители смогут проехать по дороге от трассы Ростов — Ставрополь через посёлок Новонатальин, затем по автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Движение открыто на участках хутор Усьман — посёлок Весёлый — Сальск, Зерноград — автодорога Усьман — Весёлый — Сальск. Можно двигаться по подъезду от дороги Ростов (от магистрали «Дон») - Ставрополь (до границы со Ставропольским краем) к Зернограду.



Хоть грузовые автомобили и не смогут двигаться по трассе, проезд для рейсовых автобусов остаётся открытым.

