В Ростовской области коронавирусом заболели еще 312 человек
В Ростовской области врачи зафиксировали более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 26 октября еще 29058 человек заболели COVID-19. Из них за последние сутки инфекция подтвердилась у 312 дончан.
Более того, за минувшие сутки жертвами коронавируса стали 11 человек. Всего за период пандемии от опасного вируса скончались 756 человек.
Несмотря на то, что ситуация по распространению коронавируса с каждым днем становится все хуже, власти донского региона ослабили ограничительные меры.
С 23 октября люди старше 65 лет могут вернуться на работу. Ранее работодателям рекомендовали отправлять сотрудников этой возрастной категории на удаленку. Также власти продлили разрешенное время работы предприятий общественного питания до 7:00. До этого кафе и рестораны могли быть открыты лишь до 22:00, а после торговать исключительно навынос.