Люди старше 46 лет составили большую часть новых зараженных коронавирусом на Дону

Дончане старше 46 лет составили большую часть заболевших коронавирусом за сутки. Об этом 14 октября сообщило региональное правительство.Количество зараженных за минувшие сутки увеличилось на 280 дончан и нарастающим итогом достигло 25 455 человек. Большинство из новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. У этой возрастной категории COVID-19 выявили у 113 человек, 40,4%. Намного меньше случаев заболевания вирусом среди молодежи от 18 до 45 лет - 75 человек, или 26,8%. Также диагноз «коронавирус» получили 57 пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет, что составило 20,3%. Опасную инфекцию обнаружили и среди детей: 20 несовершеннолетних заболели COVID-19 - 7,1%. Меньше всего вирус затронул пожилых жителей Донского края старше 80 лет - 15 человек, или 5,4%.Растет и число умерших от коронавируса. За последние 24 часа от инфекции скончались еще девять дончан. Всего жертвами пандемии стали 614 человек.В связи с этим уже в четырех городах Ростовской области ввели ограничительные меры.