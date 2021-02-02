В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 363 человек

За период пандемии COVID-19 подхватили 65 166 жителей Ростовской области. Из них 363 заболели за сутки с 3 по 4 февраля.Большинство зараженных составляют люди от 46 до 65 лет (141 человек). На втором месте по числу новых пациентов с коронавирусом находится молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории специалисты выявили инфекцию у 123 человек. Среди пенсионеров заболели 73 человека. Из них 58 - люди от 66 до 79 лет и 15 - пожилые дончане старше 80 лет. Вирус не обошел стороной и детей. По информации регионального правительства, диагноз подтвердился у 26 несовершеннолетних.Ежедневное число заболевших неделю идет на спад, а вот количество смертей набирает обороты. В области вторые сутки регистрируют почти три десятка летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего за период пандемии скончались 2 733 человека, болевших коронавирусом.