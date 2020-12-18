За сутки коронавирусом заболели 387 жителей Ростовской области
Медики Ростовской области выявили 47 783 случая заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 387 человек заболели за минувшие сутки.
По состоянию на 21 декабря большинство новых инфицированных составили люди от 46 до 65 лет. Среди этой возрастной категории диагноз подтвердился у 158 дончан (40,9%). На втором месте по числу зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (122 человека, или 31,5%). Ряды пациентов с коронавирусом пополнили 69 пенсионеров от 66 до 79 лет (17,8%) и 24 несовершеннолетних (6,2% детей). Меньше всего случаев заболевания специалисты зафиксировали у людей старше 80 лет. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 14 пожилых жителей Ростовской области.
По информации регионального правительства, ежедневный прирост жертв инфекции впервые за декабрь снизился до восьми человек. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 1 836 дончан.