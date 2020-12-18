За сутки коронавирусом заболели 387 жителей Ростовской области

Медики Ростовской области выявили 47 783 случая заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 387 человек заболели за минувшие сутки.По состоянию на 21 декабря большинство новых инфицированных составили люди от 46 до 65 лет. Среди этой возрастной категории диагноз подтвердился у 158 дончан (40,9%). На втором месте по числу зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (122 человека, или 31,5%). Ряды пациентов с коронавирусом пополнили 69 пенсионеров от 66 до 79 лет (17,8%) и 24 несовершеннолетних (6,2% детей). Меньше всего случаев заболевания специалисты зафиксировали у людей старше 80 лет. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 14 пожилых жителей Ростовской области.По информации регионального правительства, ежедневный прирост жертв инфекции впервые за декабрь снизился до восьми человек. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 1 836 дончан.