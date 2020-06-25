В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса упал до 0,86

В донском регионе зафиксирован наименьший за все время пандемии коронавируса коэффициент распространения. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Так, по данным на 27 июня, в донском регионе коэффициент составил 0,86. На 100 тысяч дончан приходится 222 зараженных. За прошедшие сутки число инфицированных в регионе составило 116 человек. Таким образом, общее число зараженных достигло 9 311 дончан.По словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, говорить о следующем этапе снятия ограничения можно будет только после того, когда коэффициент будет держать в пределах 0,5, а показательно заболеваемости на 100 тысяч населения будет не больше 110.