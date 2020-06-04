На Дону впервые с 1 июня коэффициент распространения коронавируса упал ниже единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса упал ниже единицы.
По данным донского управления Роспотребнадзора, показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения – 151,2. Коэффициент распространения инфекции (Rt) при этом составил 0,99. На выходных, 6 и 7 июня, он держался на уровне единицы. Последний раз показатель падал ниже этой отметки в прошлый понедельник – 1 июня. Тогда коэффициент составил 0,9.
Напомним, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 189 жителей Ростовской области. Таким образом, по состоянию на утро 8 июня, в регионе число инфицированных достигло 6 355. Скончались 48 человек.
От коэффициента распространения инфекции (Rt) зависит переход к очередному этапу снятия ограничений. Для этого необходимо, чтобы показатель держался на уровне меньше единицы на протяжении нескольких дней.