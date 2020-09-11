В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен на 56,5%

На Дону коечный ковидный фонд заполнен на 56,5%. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.В стационарах лечатся 1 218 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 68 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Заполняемость коечного фонда и коэффициент распространения инфекции - два важных пункта, которые учитываются при снятии ограничительных мер. Пока ни один из показателей не идет на спад. Кроме того, в области продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19. За последние сутки инфекцию выявили у 162 человек.