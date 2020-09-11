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В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен на 56,5%

В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен на 56,5%
На Дону коечный ковидный фонд заполнен на 56,5%. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

В стационарах лечатся 1 218 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 68 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Заполняемость коечного фонда и коэффициент распространения инфекции - два важных пункта, которые учитываются при снятии ограничительных мер. Пока ни один из показателей не идет на спад. Кроме того, в области продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19. За последние сутки инфекцию выявили у 162 человек.

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