В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен более чем наполовину

В Ростовской области коечный COVID-ный фонд заполнен на 50,7%. Данные об этом опубликованы на сайте регионального правительства.По состоянию на 18 августа лечение в стационарах получают 1 103 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 57 человек.Стоит отметить, что ковидный госпиталь в городе Шахты полностью заполнен. Новых зараженных коронавирусом отправляют в Усть-Донецкий район.За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 128 человек, а общее число заболевших достигло 15 251.