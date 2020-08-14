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В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен более чем наполовину

В Ростовской области коечный ковидный фонд заполнен более чем наполовину
В Ростовской области коечный COVID-ный фонд заполнен на 50,7%. Данные об этом опубликованы на сайте регионального правительства.

По состоянию на 18 августа лечение в стационарах получают 1 103 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 57 человек.

Стоит отметить, что ковидный госпиталь в городе Шахты полностью заполнен. Новых зараженных коронавирусом отправляют в Усть-Донецкий район.

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 128 человек, а общее число заболевших достигло 15 251.

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