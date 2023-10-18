В Ростовской области ищут пропавшую без вести 40-летнюю женщину

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 40-летнюю женщину. Информации о местонахождении Надежды Лавренко нет уже две недели. Об этом сообщает портал Donday.ru.Женщина проживает в поселке Тарасовском. Днем 5 октября она перестала отвечать на звонки и сообщения. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию.Как рассказала порталу сестра дончанки – Екатерина, год назад женщина развелась с мужем, и это стало для нее болезненным ударом, который перерос в депрессию.Родственники Надежды переживают, что она могла попасть в беду. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите по телефону: 8-928-193-15-50 (Екатерина).