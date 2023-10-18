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В Ростовской области ищут пропавшую без вести 40-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 40-летнюю женщину
В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 40-летнюю женщину. Информации о местонахождении Надежды Лавренко нет уже две недели. Об этом сообщает портал Donday.ru.

Женщина проживает в поселке Тарасовском. Днем 5 октября она перестала отвечать на звонки и сообщения. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию.

Как рассказала порталу сестра дончанки – Екатерина, год назад женщина развелась с мужем, и это стало для нее болезненным ударом, который перерос в депрессию.

Родственники Надежды переживают, что она могла попасть в беду. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите по телефону: 8-928-193-15-50 (Екатерина).
Фото: DonDay.ru.
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