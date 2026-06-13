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В Ростовской области грибники нашли целые поляны ложносвинухи

В Ростовской области грибники нашли целые поляны ложносвинухи
Жители Ростовской области за рабочую неделю июня нашли целые поляны ложносвинухи. Своими находками грибники поделились в соцсетях в период с 8 по 12 июня.

Любители тихой охоты обнаружили этот вид грибов в Цимлянском и Красносулинском районах. По словам местных жителей, ложносвинуха росла на лугу, где пасутся коровы. Грибники отмечают, что ее можно встретить рядом с синеножками и шампиньонами.

- Только растет по своему графику. Попасть на нее нужно, - отмечают жители.


По словам тихих охотников, ложносвинуха хорошо подходит для маринования.
Фото: Соцсети
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