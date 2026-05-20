Под Ростовом жители нашли целые поляны моховиков. Об этом они рассказали в соцсетях 19 мая.
После недавних дождей в регионе наступил удачный период для "тихой охоты". Во время осадков почва хорошо напитывается влагой, поэтому грибы начинают быстрее расти и активнее выходить на поверхность.
В начале рабочей недели грибники снова отправились в леса Ростовской области в надежде найти обабки. Они прошли по знакомым местам, но ожидаемых грибов не встретили. Зато неожиданно наткнулись на моховики. Свое название эти грибы получили из-за того, что часто растут во мху. Отличить их можно по бархатистым шляпкам и желтовато-красной мякоти.
Моховики можно готовить по-разному: жарить, мариновать, солить и добавлять в супы. При этом жители напоминают, что при сборе важно быть внимательными, чтобы не перепутать их с ложными видами.