Под Ростовом грибники нашли целые поляны сморчков

- Сморчок только начинается, молодой весь, - уточнили грибники.

Фото: Соцсети

В Ростовской области начался сезон сморчков. Кадрами первых грибов жители поделились 14 апреля в социальных сетях.Съедобные грибы нашли в лесах рядом с Ростовом-на-Дону.Сморчки легко узнать по необычной шляпке. Она имеет яйцевидную форму. Ее поверхность покрыта складками. Цвет у таких грибов бывает охряным, бурым или серо-коричневым.Грибники считают сморчки деликатесом. Их используют для супов, соусов и других блюд.Сморчки относят к самым ранним весенним грибам. Они появляются после схода снега. Для этого почва должна прогреться. Плодоношение обычно продолжается две-три недели. При этом встретить такие грибы можно с апреля по июнь. Иногда они растут и до июля.В последние недели в Ростовской области держится теплая погода. Днем воздух в середине апреля прогревается до +18 градусов.