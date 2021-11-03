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В Ростовской области еще 556 человек побороли коронавирус

В Ростовской области еще 556 человек побороли коронавирус
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровел 137 181 человек. Из них 556 побороли опасную инфекцию с 8 по 9 ноября.

Стационарное лечение получают 5 270 пациентов. Это на полсотни меньше, чем за предыдущие сутки. Также сократилось число людей в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ. Теперь кислород через эндотрахеальные трубки получают 42 человека (8 ноября - 51 человек). А вот количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ с помощью масок и мундштуков, выросло до 406 человек (за сутки оно увеличилось на 11 человек).

С начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 161 890 жителей региона. Из них 646 подхватили опасный вирус за минувшие сутки. По информации областного правительства, большинство инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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