В Ростовской области еще 556 человек побороли коронавирус

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровел 137 181 человек. Из них 556 побороли опасную инфекцию с 8 по 9 ноября.Стационарное лечение получают 5 270 пациентов. Это на полсотни меньше, чем за предыдущие сутки. Также сократилось число людей в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ. Теперь кислород через эндотрахеальные трубки получают 42 человека (8 ноября - 51 человек). А вот количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ с помощью масок и мундштуков, выросло до 406 человек (за сутки оно увеличилось на 11 человек).С начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 161 890 жителей региона. Из них 646 подхватили опасный вирус за минувшие сутки. По информации областного правительства, большинство инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.