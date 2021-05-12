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Еще 173 жителя Ростовской области побороли коронавирус

Еще 173 жителя Ростовской области побороли коронавирус
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 81 438 человек. Из них 173 побороли опасную инфекцию за сутки с 13 по 14 мая.

В стационарах получают лечение 1 536 дончан. При этом 15 из них находятся в медикаментозной коме и подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 149 пациентов получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.

Увеличилось и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 24 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 90 925 человек. По информации областного правительства, 4 198 из них не смогли побороть опасную болезнь. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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