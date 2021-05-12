Еще 173 жителя Ростовской области побороли коронавирус

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 81 438 человек. Из них 173 побороли опасную инфекцию за сутки с 13 по 14 мая.В стационарах получают лечение 1 536 дончан. При этом 15 из них находятся в медикаментозной коме и подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 149 пациентов получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.Увеличилось и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 24 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 90 925 человек. По информации областного правительства, 4 198 из них не смогли побороть опасную болезнь. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.