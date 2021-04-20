С начала пандемии коронавирус побороли более 77 тысяч жителей Ростовской области

За период пандемии в Ростовской области от коронавируса выздоровели 77 116 человек. Из них 203 побороли опасную инфекцию за сутки с 21 по 22 апреля.В стационарах получают лечение 1 975 человек. Из них 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать. Чтобы обеспечить кислородом, врачи ввели их в медикаментозную кому и подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ. Еще 172 человека получают кислород неинвазивным способом - с помощью специальных масок и мундштуков.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки вирус забрал жизни 25 дончан в возрасте от 56 до 92 лет. По информации регионального правительства, всего за период пандемии от последствий COVID-19 скончались 3 972 человека.