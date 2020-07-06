В Ростовской области два ребёнка заболели коронавирусом

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За последние сутки на 8 июля на Дону выявили 94 случая заражения коронавирусом. В числе заболевших Covid-19 есть два ребёнка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской облати.Большинство выявленных случаев пришлось на возраст от 46 до 65 лет. За сутки пациентами с коронавирусом в этой возрастной категории оказались 45 человек. Также 24 человека заболели Covid-19 в возрасте от 18 до 45 лет, 18 человек - от 66 до 79 лет и пять человек - люди старше 80 лет.Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 8 июля, зарегистрировано 10 350 случаев коронавирусной инфекции. Коэффициент распространения вируса продолжает держаться возле 1 и на сегодняшний день составляет 0,99.