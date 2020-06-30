На Дону зарегистрировано 9 796 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 90 человек. Таким образом, по данным на 2 июля, в регионе зарегистрировано 9 796 случаев заражения COVID-19.
С каждым днём число новых случаев заражения коронавирусом в регионе снижается. В позапрошлые сутки было выявлено 95 заболевших. Можно говорить о том, что эпидемия на Дону пошла на спад. Вместе с тем снижается коэффициент распространения коронавируса. Благодаря этому в области снят ряд ограничений. В частности, разрешена работа уличных площадок кафе и ресторанов, открыты детские летние лагеря и ряд других объектов.
В России, по данным на 2 июля, зарегистрировано 661 165 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки статистику пополнили 6 760 человек. Жертвами вируса стали 9 683 пациента, в том числе 147 - в последние сутки.