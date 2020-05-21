Большинство новых случаев заболевания коронавирусом на Дону приходится на людей от 18 до 45 лет
В Ростовской области большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет.
За сутки диагноз подтверждён у 353 человек. Из них 41,7%, или 147 пациентов, – это жители региона в возрасте от 18 до 45 лет. 137 новых инфицированных – люди в возрасте от 46 до 65 лет.
45 вновь выявленных заболевших относятся к возрастной категории от 66 до 79 лет. Девять человек – старше 80 лет.
Среди 353 новых пациентов - 15 детей.
Напомним, что резкое увеличение числа инфицированных в Ростовской области произошло из-за вспышки заболевания в психоневрологическом интернате Сальского района. Новые случаи заражения также зарегистрированы в 25 муниципалитетах региона.
Всего на Дону, по данным на 23 мая, диагноз подтверждён у 3 417 человек.
За последние сутки выздоровели 89 человек. Всего за весь период распространения коронавирусной инфекции выздоровели 1 200 заболевших.
На сегодняшний день в стационарах находятся 432 пациента. Скончались 34 человека.