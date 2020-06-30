Большинство заболевших коронавирусом - жители Ростовской области в возрасте до 65 лет

В Ростовской области продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. О новых заболевших рассказали в правительстве региона.За сутки диагноз «COVID-19» поставили 90 людям. По данным на 2 июля, коронавирусом заболели 44 человека в возрасте от 46 до 65 лет, 24 - от 18 до 45 лет, 17 - от 66 до 79 лет, 4 - старше 80 лет и один ребёнок. Все заражённые проживают в 17 городах и районах Ростовской области.За сутки от Covid-19 выздоровели 70 дончан и на утро 2 июля этот показатель стал 6173. За весь период число зарегистрированных инфицированных случаев достигло 9796, от болезни скончалось 130 жителей региона. В последнее время прирост заболевших с каждым днём снижается. Коэффициент распространения коронавируса на сегодняшний день составляет 0,8.