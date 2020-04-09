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В Ростовской области два пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области два пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: medvestnik.ru
В Ростовской области два пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом утром 11 апреля сообщили в региональном правительстве.
- Ещё два человека находятся в состоянии средней тяжести. Состояние большинства – удовлетворительное, - добавили в правительстве.

Ранее на ИВЛ был переведён 28-летний ростовчанин.

На 11 апреля четыре человека из 38 выздоровели. На сегодняшний день случаи заболевания выявлены в Ростове, Азове, Новочеркасске, Зверево, Кашарах, Аксае, Матвеево-Курганском районе, Семикаракорске.

Ещё трём жителям Ростовской области диагноз COVID-19 подтвердили в Москве. Сейчас они проходят лечение в больницах Новошахтинска, Чертково, Зернограда. Самому возрастному пациенту - 92 года.

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