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В Ростовской области одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

В Ростовской области одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ
В Ростовской области состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось. Его перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Об этом стало известно утром 10 апреля. Информацию предоставили в областном правительстве.

По состоянию на 9 апреля на Дону зарегистрированы 24 случая заражения коронавирусом. Два человека - 29-летняя девушка и 19-летний парень - уже выздоровели. Самому старшему больному - 92 года. В больницах Ростовской области остаются 22 человека, один из которых перестал самостоятельно дышать. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, чтобы техника подавала в организм кислород и выводила углекислый газ.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 2 518 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 2 486. Ранее сообщалось, что один из пациентов с подозрением на коронавирус приехал в область на поезде Москва - Таганрог. Первичный тест показал положительный результат, сейчас медики ждут подтверждения.

Теги: коронавирус в Ростовской области аппараты ИВЛ в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростове-на-Дону пандемия

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