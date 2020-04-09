Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Большинство новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Ростове

Большинство новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Ростове
Из вновь выявленных заболевших в Ростовской области – по одному жителю Азова и Азовского района, остальные – ростовчане.

Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 11 апреля. Всего на сегодняшний день медики следят за состоянием 2 372 жителей области, из них на самоизоляции по месту жительства находятся 2 334 человека. С медицинского наблюдения снят 6 431 человек.

На сегодняшний день больные с подтверждённым диагнозом есть в Донецке, Азове, Матвеевом Кургане, Аксае, Зверево, Новочеркасске, Новошахтинске, Кашарах, Семикаракорске.

По уточнённым данным на 11 апреля, выздоровели четыре человека. Всего в Ростовской области диагноз подтверждён у 38 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.