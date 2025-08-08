Новости
В Ростовской области действует пожароопасность пятого класса

В Ростовской области действует пожароопасность пятого класса. Жителей проинформировали в донском МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность ожидается до конца дня 8 августа и в течение 9 августа.

Трава может воспламениться на территории местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье. А конкретнее – в Азовском, Багаевском, Белокалитвинском, Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Тацинском, Семикаракорском и Цимлянском районах и городах Донецке, Каменске-Шахтинском и Волгодонске.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: МЧС России
