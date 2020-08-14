Пожароопасность пятого класса ожидается на Дону в ближайшие четыре дня

В Ростовской области с 16 по 19 августа ожидается пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.Высокая вероятность возгорания сохранится практически на всей территории Донского края: в Чертковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Каменском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Константиновском, Усть-Донецком, Зерноградском, Кагальницком, Егорлыкском, Зимовниковском, Дубовском, Орловском районах и Приазовье. А с 18 по 19 августа – в Ростове-на-Дону.В эти дни жителям донского региона запрещено разжигать мангалы, костры, а также палить сухую траву и камыши.