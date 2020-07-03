МЧС: В Ростовской области объявлена пожароопасность пятого класса

Пожароопасность пятого класса объявлена в донском регионе. Угроза возникновения возгораний прогнозируется с 5 по 9 июля.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, штормовое предупреждение ожидается в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах, а также в Приазовье, в том числе и в Ростове-на-Дону. На этих территориях объявлена чрезвычайная пожароопасность.Гражданам рекомендуется соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, а также не разжигать костры, находясь на природе. Нельзя выжигать камыш и сухую траву, ведь пламя может распространиться на большое количество участков.