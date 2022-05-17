В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 163 человека

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 18 по 19 мая положительные результаты ПЦР-тестов получили 163 человека.Лидирующую позицию по количеству новых зараженных занимают пенсионеры (42,9%). Большинство из них (33,7%) - в возрасте от 66 до 79 лет. Пожилые люди старше 80 лет составили 9,2%. На втором месте — люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории борьбу с COVID-19 начали 30,7% человек. Жители региона от 18 до 45 лет составили 21,5% пациентов с коронавирусом. Также диагноз подтвердился у детей. Медики зафиксировали 4,9% случаев инфицирования среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии вирус подхватили 374 944 человека. По информации правительства области, большая часть из них уже выздоровели (почти 97%). Однако спасти удалось не всех. COVID-19 забрал жизни 10 913 человек.