Еще 601 человек в Ростовской области заболел коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 продолжает расти. За сутки с 19 по 20 декабря диагноз подтвердился у 601 человека.Большая часть новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет. Среди зараженных выявили 34,9% людей этой возрастной категории. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и жители региона от 46 до 65 лет (33,8%). Борьбу с инфекцией начали и пенсионеры. 17,8% заболевших - люди от 66 до 79 лет, а 6% - старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. Медики зафиксировали 7,5% случаев заражения среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 188 479 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех. По информации правительства региона, 9 335 из них скончались от тяжелых последствий.