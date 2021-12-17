Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Еще 601 человек в Ростовской области заболел коронавирусом

Еще 601 человек в Ростовской области заболел коронавирусом
В Ростовской области число инфицированных COVID-19 продолжает расти. За сутки с 19 по 20 декабря диагноз подтвердился у 601 человека.

Большая часть новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет. Среди зараженных выявили 34,9% людей этой возрастной категории. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и жители региона от 46 до 65 лет (33,8%). Борьбу с инфекцией начали и пенсионеры. 17,8% заболевших - люди от 66 до 79 лет, а 6% - старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. Медики зафиксировали 7,5% случаев заражения среди несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 188 479 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех. По информации правительства региона, 9 335 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.