За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 65 детей

В Ростовской области выявили еще 477 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 6 сентября, большинство заболевших - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 169 человек (35,4%). С небольшим отрывом на втором месте оказались люди от 46 до 65 лет. Среди них положительные результаты тестов на коронавирус получили 152 человека, или 31,9%.В числе новых зараженных есть и пенсионеры. Вирус подхватили 66 жителей региона в возрасте от 66 до 79 лет (13,8%) и 25 - старше 80 лет (5,3%). Не снижается и число заболевших среди детей. За минувшие сутки борьбу с COVID-19 начали 65 несовершеннолетних, что составляет 13,6% всех инфицированных.Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 127 278 человек. По информации областного правительства, большинство из них побороли вирус. Однако врачи смогли спасти не всех зараженных. COVID-19 забрал жизни 6 153 человек.