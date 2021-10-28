В Ростовской области COVID-19 победил 581 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус победил 581 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 30 октября, с начала пандемии опасную инфекцию победили 131 312 человек. У этих пациентов тесты показывают отрицательные результаты, и нет симптомов заболевания.Наряду с этим в стационарах лечатся еще 4 966 пациентов. Из них 430 человек находятся на аппаратах ИВЛ.Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 155 тысяч человек. За последние сутки опасную инфекцию выявили у 625 человек.