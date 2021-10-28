Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области COVID-19 победил 581 человек

В Ростовской области COVID-19 победил 581 человек
В Ростовской области коронавирус победил 581 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 30 октября, с начала пандемии опасную инфекцию победили 131 312 человек. У этих пациентов тесты показывают отрицательные результаты, и нет симптомов заболевания.

Наряду с этим в стационарах лечатся еще 4 966 пациентов. Из них 430 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 155 тысяч человек. За последние сутки опасную инфекцию выявили у 625 человек.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.