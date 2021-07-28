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Ещё 287 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 287 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 287 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус. Об этом рассказали в правительстве донского региона 30 июля.

Всего с начала пандемии излечиться от опасного вируса смогли 96 818 человек. Это примерно 88% от числа всех заразившихся. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен 80%, а в Волгоградской области - 89%.

Продолжают борьбу за жизнь больше 7 тысяч человек. Из них 3 535 пациентов получают помощь медиков в стационарах. К неинвазивной ИВЛ подключены 284 больных, ещё 34 в тяжёлом состоянии находятся на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили больше 109 тысяч человек, в том числе 418 случаев заражения зафиксированы за последние сутки.

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