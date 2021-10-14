Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области более 125 тысяч жителей победили коронавирус

В Ростовской области более 125 тысяч жителей победили коронавирус
В донском регионе наряду с новыми заболевшими коронавирусом растет и число выздоровевших от опасной инфекции. По данным на 16 октября, за сутки от коронавируса избавились 203 человека.

У этих пациентов нет симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательные результаты. Возможно, эти люди уже болели коронавирусом ранее, но снова заразились. Всего победили опасную инфекцию более 125 тысяч человек.

Растет и число заболевших в регионе. По данным правительства, за сутки коронавирусом заболели 570 жителей Ростовской области. Жертвами стали 33 человека, самой молодой девушке было всего 23 года.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.