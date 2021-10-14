В Ростовской области более 125 тысяч жителей победили коронавирус

В донском регионе наряду с новыми заболевшими коронавирусом растет и число выздоровевших от опасной инфекции. По данным на 16 октября, за сутки от коронавируса избавились 203 человека.У этих пациентов нет симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательные результаты. Возможно, эти люди уже болели коронавирусом ранее, но снова заразились. Всего победили опасную инфекцию более 125 тысяч человек.Растет и число заболевших в регионе. По данным правительства, за сутки коронавирусом заболели 570 жителей Ростовской области. Жертвами стали 33 человека, самой молодой девушке было всего 23 года.