В Ростовской области 29 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Правительство РО

В Ростовской области опубликовали результаты ЕГЭ этого года по русскому языку, который прошел 30 мая. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.По результатам трех экзаменационных дней в регионе появилась первая трехсотбалльница. Выпускница Ростовской гимназии получила максимальные баллы по русскому языку, математике и истории. Также четыре выпускника стали двустобалльниками, а 91 — стобалльниками.В 2025 году ЕГЭ по русскому сдавали 15 753 человека. Из них 11% учеников набрали 80 балов. Наивысший балл получили 29 выпускников.А не позднее 23 июня станут известны результаты по следующим предметам — физике и обществознанию.