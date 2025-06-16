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В Ростовской области 29 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В Ростовской области 29 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
В Ростовской области опубликовали результаты ЕГЭ этого года по русскому языку, который прошел 30 мая. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

По результатам трех экзаменационных дней в регионе появилась первая трехсотбалльница. Выпускница Ростовской гимназии получила максимальные баллы по русскому языку, математике и истории. Также четыре выпускника стали двустобалльниками, а 91 — стобалльниками.

В 2025 году ЕГЭ по русскому сдавали 15 753 человека. Из них 11% учеников набрали 80 балов. Наивысший балл получили 29 выпускников.

А не позднее 23 июня станут известны результаты по следующим предметам — физике и обществознанию.
Фото: Правительство РО
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