В больнице Новочеркасска во время операции умер ребенок



В Новочеркасске в больнице 6-летний мальчик умер на операционном столе. Трагедия произошла 7 февраля.



Ребенка положили на запланированную операцию, которая должна была длиться около 20 минут. После вмешательства, когда мальчик уже должен был прийти в себя, он перестал подавать признаки жизни. Несмотря на усилия врачей вернуть его к жизни, ничего не вышло. Ребенок скончался, не приходя в сознание, в операционной.



По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок, вызванный аллергией на наркоз.



- По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Ведется следствие для установления причастных лиц.