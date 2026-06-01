В Ростовской области больницу Тацинского района оштрафовали за смерть пациента. Подробнее рассказали в Росздравнадзоре.По данным ведомства, в терапевтическое отделение в начале года поступил мужчина. Его состояние оценивали как тяжелое. Ночью пациент скончался. Как позже стало известно, что смерть мужчины наступила в результате нарушений со стороны медицинского персонала.После проверки соответствующих органов выяснилось, что в больнице не было на месте дежурного врача. Терапевт находилась дома и контролировала состояние пациента по телефону. Кроме того, у реаниматологов из медицинской организации не было подготовки по проведению сердечно-легочной реанимации.В результате Белокалитвинский городской суд привлек к ответственности медицинское учреждение и оштрафовал учреждение на 150 тысяч рублей. Такие за такие нарушения грозит административное наказание в виде штрафа.