Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области больницу Тацинского района оштрафовали за смерть пациента

В Ростовской области больницу Тацинского района оштрафовали за смерть пациента
В Ростовской области больницу Тацинского района оштрафовали за смерть пациента. Подробнее рассказали в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, в терапевтическое отделение в начале года поступил мужчина. Его состояние оценивали как тяжелое. Ночью пациент скончался. Как позже стало известно, что смерть мужчины наступила в результате нарушений со стороны медицинского персонала.

После проверки соответствующих органов выяснилось, что в больнице не было на месте дежурного врача. Терапевт находилась дома и контролировала состояние пациента по телефону. Кроме того, у реаниматологов из медицинской организации не было подготовки по проведению сердечно-легочной реанимации.

В результате Белокалитвинский городской суд привлек к ответственности медицинское учреждение и оштрафовал учреждение на 150 тысяч рублей. Такие за такие нарушения грозит административное наказание в виде штрафа.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика