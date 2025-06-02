На Дону трое хирургов избежали наказания за смерть пациента

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В Сальске трое врачей из местной ЦРБ не понесли наказания за смерть пациента. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного объединённой пресс-службой судов Ростовской области.Врачи ЦРБ Сальского района обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В материалах дела было указано, что пациент умер по вине врачей.Все трое врачей были признаны виновными. Им было назначено одинаковое наказание: ограничение свободы на полтора года и запрет на работу в медицинских учреждениях в течение года.Однако сразу после вынесения приговора суд освободил врачей от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. Решение суда ещё не вступило в законную силу, и стороны могут его обжаловать.