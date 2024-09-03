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В Ростовской области оштрафовали больницу из-за жалобы пациентки

В Ростовской области оштрафовали больницу из-за жалобы пациентки
В Ростовской области больницу оштрафовали из-за жалобы пациентки. Эту информацию опубликовал региональный Росздравнадзор 3 августа.

Жительница Новочеркасска проходила лечение в ГБУ РО «Специализированная инфекционная больница». Когда ей стало хуже, её не перевели вовремя в профильную медицинскую организацию, где есть отделение реанимации. Кроме того, врачи не последовали рекомендациям анестезиолога-реаниматолога, который ранее уже осматривал пациентку.

Новочеркасский городской суд привлек больницу к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно».

Медицинскому учреждению назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.
Фото: Ростов ру
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