В Ростовской области оштрафовали больницу из-за жалобы пациентки

Фото: Ростов ру

В Ростовской области больницу оштрафовали из-за жалобы пациентки. Эту информацию опубликовал региональный Росздравнадзор 3 августа.Жительница Новочеркасска проходила лечение в ГБУ РО «Специализированная инфекционная больница». Когда ей стало хуже, её не перевели вовремя в профильную медицинскую организацию, где есть отделение реанимации. Кроме того, врачи не последовали рекомендациям анестезиолога-реаниматолога, который ранее уже осматривал пациентку.Новочеркасский городской суд привлек больницу к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно».Медицинскому учреждению назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.